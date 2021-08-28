حريقان في إسرائيل مع استئناف إطلاق البالونات الحارقة من غزة

اندلع حريقان، مساء اليوم السبت، في مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، مع استئناف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية باندلاع حريقين في حقول أشواك في منطقة مجلس إشكول الإقليمي بمحيط غزة وأكدت أن مصدرهما بالونات حارقة، وفق القناة الرسمية "كان".

חשד לבלון תבערה: שריפה פרצה בשטח המועצה האזורית אשכול@Itsik_zuarets

(צילום: ביטחון שדה) pic.twitter.com/4IOs9heX1l — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2021

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه من المتوقع أن تستأنف "وحدات الإرباك الليلي" عملياتها على السياج الحدودي مع غزة الليلة (السبت).

תיעוד: אנשי יחידות ההטרדה הלילית בדרך לגדר רצועת עזה@AlonAmitzi pic.twitter.com/NTD41BE0nd — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2021

وبحسب التقارير، من المتوقع أن تبدأ الوحدات التي تمثل مصدر إزعاج لسكان المستوطنات القريبة عملياتها، مساء اليوم الساعة 20:00، شرقي قطاع غزة.

وقال بيان لوحدات الإرباك الليلي: "نقول للعدو إن فترة الهدوء التي عاشها قد انتهت وسنبدأ من هذه اللحظة بالعمل في مخيم ملكة حتى رفع الحصار عن قطاع غزة".

#عاجل| وحدات الإرباك الليلي: نقول للعدو إن فترة الهدوء التي عاشها قد انتهت وسنبدأ من هذه اللحظة بالعمل في مخيم ملكة حتى رفع الحصار عن قطاع غزة — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) August 28, 2021

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قام بنشر مزيد من القوات على طول الحدود إضافة إلى قناصة ودبابات.

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