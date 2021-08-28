الحوثي يسخر من مشهد "غير مألوف" خلال لقاء بايدن برئيس وزراء إسرائيل... فيديو

وظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنه غفا خلال لقائه الأول برئيس وزراء إسرائيل الذي كان مستغرقا في الحديث في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وكتب الحوثي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "لقاء نفتالي بينيت كان مملا مما جعل بايدن يغفو معه".
وأضاف: "من يغفو ونفتالي حاضر لديه لجدير بأن ينام عندما يعلم بصفارات الإنذار لأي صلية صواريخ لأبطال المقاومة في فلسطين أو لبنان".
ومضى محمد الحوثي: " كما ستقراء الغفوة أن السياسة الخارجية للكيان المحتل ستفشل كثيرا وتمر بفتور لوجود محاور ممل كما هو بالمشهد".
لقاء"نفتالي بينيت"— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 28, 2021
كان مملا
مماجعل بايدن يغفوا معه
ان من يغفوا ونفتالي حاضر لديه لجدير بان ينام عندما يعلم بصفارات الانذار
لاي صلية صواريخ لابطال المقاومة في فلسطين او لبنان
كما ستقراء الغفوة ان السياسة الخارجية للكيان المحتل ستفشل كثيرا وتمر بفتور لوجود محاور ممل كماهو بالمشهد pic.twitter.com/N6zNaGsYkD
يشار إلى أن "أنصار الله"، دائما ما تبدي في إدلاءاتها دعمها للفصائل المسلحة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل والتي يهتف أنصار الحركة بـ"الموت" لها.
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