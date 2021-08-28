برهم صالح يتلقى رسالة من إبراهيم رئيسي.. فما مضمونها؟

تلقى الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.

ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن مكتب برهم صالح، أن الرئيس العراقي استقبل في قصر بغداد، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، والذي نقل له رسالة من الرئيس الإيراني، تفيد بدعوته لزيارة طهران.

وبحث برهم صالح وعبداللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وأهميتها، ووجوب تعزيزها في شتى المجالات، مع ضرورة تفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الطرفين، في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بينهما.

وأكد الرئيس العراقي على أن بلاده تهدف إلى تحقيق استقرار المنطقة وسلامها وكذلك إنهاء التوترات التي تشوبها، مع محاولة العمل على أن يصبح العراق ساحة لتلاقي مصالح شعوبها، موضحا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أو قمة بغداد لدول الجوار، الذي عقد بالعاصمة العراقية، بغداد، اليوم السبت، يعد نقلة مهمة نحو تحقيق هذه الآفاق المشتركة.

ووجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحضور قمة دول جوار العراق، التي تستضيفها العاصمة بغداد اليوم السبت 28 أغسطس/ آب.

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