ماكرون يزور كردستان والموصل في ثاني أيام زيارته للعراق

يزو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إقليم كردستان ومدينة الموصل شمالي العراق.

وهذه هي المحطة الثانية في زيارة ماكرون للعراق بعد بغداد، حيث شارك في مؤتمر دول الجوار العراقي.

وخلال زيارته الثانية إلى العراق يزور الرئيس الفرنسي الموصل كذلك، بحسب "فرانس برس".

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون طلابا وشخصيات "مؤثرة" في المدينة التي تم تدمير أجزاء منها بعد أن بقيت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) لمدة ثلاث سنوات.

وسيعبر ماكرون عن دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة التي زارها البابا فرنسيس قبل نحو ستة أشهر.

ومن المقرر أن يزور موقع إعادة إعمار مسجد النوري السني الذي دمره التنظيم المتطرف.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى الموصل غداة مشاركته في مؤتمر إقليمي شاركت فيه مصر والأردن وإيران وتركيا والإمارات والكويت والسعودية.

وطغى على المؤتمر ظهور "داعش" الذي تمّ دحره في العراق في 2017، وفي سوريا في 2018، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، على الساحة في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية.