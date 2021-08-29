200 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الاحد، أنها تسلمت 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية، المقدرة بـ 405 ملايين دولار للعام الحالي، بهدف الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الأردن.

© Sputnik الأمم المتحدة: ربع اللاجئين السوريين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، اليوم الأحد، بأن القيمة المستلمة تمثل نحو 49% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 17 آب/أغسطس الجاري، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51%، وهذا التمويل لا يشمل مساعدات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، حيث حددت الأمم المتحدة المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكدت الوكالة أنه يعيش في الأردن، ثاني أعلى دولة في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان، 757,714 لاجئ، منهم 669,497 سوريًا، 66,670 عراقيًا، 13,393 يمنيًا، 6,009 سودانيين، 696 صوماليًا، و1,449 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.

وأشارت الحكومة الأردنية إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وسبق أن تعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عُقد في شهر آذار/مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، وهو ما يبعد عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

ويقدر حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بنحو 1.11 مليار دولار، من مجموع 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.