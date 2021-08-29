الإمارات تنوي استئناف التأشيرات السياحية ولكن لفئة واحدة من الناس

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد 29 أغسطس/آب، نيتها استئناف إصدار التأشيرات السياسية، ولكن لفئة واحدة فقط من الناس.

وأوضحت الإمارات في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنها تنوي استئناف التأشيرات السياحية، لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، اعتبارا من يوم غد الاثنين 30 أغسطس/آب.

ويأتي هذا قبل شهر من استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 التجاري المتأخر.

وتأتي هذه الخطوة وسط تراجع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات، بعد أن أبلغت عن أقل من 1000 حالة يوميًا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهور.

ولفتت الإمارات إلى أنها ستعيد أبوابها أمام السياح من جميع الدول، في قرار وصفته بأنه اتُخذ من أجل "تحقيق الانتعاش المستدام والنمو الاقتصادي".

ولكن اشترطت الإمارات أن يتم تلقيح المؤهلين بشكل كامل بأحد لقاحات "كوفيد 19" المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل لقاحات "أسترا زينيكا"، و"جونسون آند جونسون"، و"مودرنا"، و"فايزر"، و"سينوفارم"، و"سينوفاك".

وقالت الإمارات: "القرار ينطبق على مواطني جميع الدول بما في ذلك الوافدين من دول محظورة سابقا".

وأضافت أن "الركاب الذين يصلون بتأشيرات سياحية، يجب أن يخضعوا لاختبار "بي سي آر" إلزامي في المطار".

وعادت الحياة في الإمارات إلى طبيعتها إلى حد كبير وسط جائحة كوفيد، على الرغم من أنها تواصل فرض قواعد صارمة على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكانت دبي تعتمد، العام الماضي، على معرض دبي إكسبو 2020 الذي يستمر ستة أشهر، والذي تأخر عاما واحدا بسبب الأزمة الصحية ومن المقرر افتتاحه الآن في أكتوبر/تشرين الأول، لجذب ملايين الزوار وتعزيز الاقتصاد.

واعتمدت دبي بشكل كبير على السياحة، وكانت واحدة من أولى الوجهات التي فتحت أبوابها للمسافرين، حيث استقبلت السياح في يوليو/تموز من العام الماضي، بعد أشهر قليلة من انتشار الوباء.

في غضون ذلك، كانت أبو ظبي أكثر حذراً، حيث لم تفتح أبوابها أمام بعض الزوار إلا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 715 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ، بما في ذلك 2036 حالة وفاة.