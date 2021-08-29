مقتل 7 عسكريين وإصابة 50 في هجوم على قاعدة حكومية جنوبي اليمن

قتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل وأصيب 50 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة على قاعدة عسكرية حكومية جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في القوات الحكومية، أن الهجوم نسب إلى جماعة أنصار الله.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلد الغارق في الحرب.

وقال مسؤول حكومي محلي إن جماعة الحوثي استهدفت القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة.

من جهتها، ذكرت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج أنها تسلمت جثث "سبعة قتلى" واستقبلت "أكثر من خمسين جريحا" بعد الهجوم. ولم تعلن جماعة "أنصار الله" حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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