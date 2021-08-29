وفد سعودي برئاسة خالد الفالح يزور سلطنة عمان

توجه وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى سلطنة عمان، اليوم الأحد، لبحث فرص الاستثمار في الدولتين الخليجيتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن خالد الفالح، قوله إن "الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وأخيهما السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان على تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين".

وأكد أن "المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتتيحان فرصاً استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية".

كما بيّن أن "الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم".

ويضم الوفد السعودي مسؤولين من وكالات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وذكرت الوكالة أن وزير الاستثمار سيعقد أثناء الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين العُمانيين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يتضمن جدول الزيارة انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وتتخللها كذلك جولة في أهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.