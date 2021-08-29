أبوظبي تقصر دخول الأماكن العامة بعد 20 سبتمبر على المطعمين بالكامل

أعلنت السلطات الإماراتية أن دخول الأماكن العامة في أبوظبي بعد 20 سبتمبر/ أيلول سوف يقتصر على المطعمين بالكامل فقط.

وبحسب صحيفة "البيان"، فقد حثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن وباء كورونا في إمارة أبوظبي الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الداعمة.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من هذه الجرعة هو تعزيز مناعتهم التزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وبينت اللجنة أن هناك فترة سماح تتواصل حتى 20 سبتمبر، حتى يتمكن المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وأشارت إلى أنه بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.