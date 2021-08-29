إعلام: خلاف بين بينيت وبلينكن بسبب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بوجود خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بشأن ملف قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اختلف مع نفتالي بينيت حول عودة الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة، وعدم ربطهم بالقضايا الإنسانية الأساسية لغزة، مثل الوقود والكهرباء.

במהלך פגישתו עם ביידן הציג ראש הממשלה מספר מטרות והתניות בעניין רצועת עזה - הוא דיבר על הפסקה מיידית של ירי ומצבור טילים והתייחס גם לסוגיית השבויים והנעדרים. שר החוץ האמריקני בלינקן טען כי אין לקשור בין החזרת הבנים לסוגיות הומניטריות בסיסיות, דוגמת חשמל ודלקים> — מוריה אסרף וולברג (@MoriahAsraf) August 29, 2021

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن بنييت استعرض عددا من الملفات مع وزير الخارجية الأمريكي، على رأسها الأهداف والشروط المتعلقة بغزة والخاصة بتلبية احتياجاته ومساعداته الإنسانية، مع المطالبة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق الصواريخ من القطاع على منطقة غلاف غزة المحيطة بالقطاع.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن لقائي مع الأمريكي جو بايدن، كان حميما ومفيدا للغاية.

حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه الزيارة وحتى أكثر من ذلك. إتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة. حققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 29, 2021

وجاءت تصريحات بينيت قبل مغادرته الولايات المتحدة، والعودة إلى إسرائيل في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، ولقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي، أول أمس الجمعة.

ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، أكد أنه قام بزيارة عمل ناجحة في واشنطن، كانت ذروتها لقاء مع الرئيس بايدن، واصفا هذا اللقاء بأنه كان "دافئا للغاية ومفيدا، تبلورت بيني وبين الرئيس بايدن علاقة مباشرة وشخصية مبنية على الثقة".

بالفيديو: تصريحات رئيس الوزراء بينيت في ختام زيارته إلى واشنطن: "حققنا جميع أهداف الزيارة واتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة. حققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية". pic.twitter.com/6wv90Z7HzG — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 29, 2021

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن جميع الأهداف التي حددها لهذه الزيارة وحتى أكثر من ذلك قد تحققت، بدعوى اتفاقه مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك، بهدف وقف السباق الإيراني نحو تخصيب اليورانيوم وإنتاج السلاح النووي.

وأكد بينيت أن بلاده حققت خطوة ملموسة بشأن التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.