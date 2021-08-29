قناة عبرية تكشف حقيقة غفوة بايدن أثناء لقائه مع بينيت... فيديو

حسمت قناة عبرية، اليوم الأحد، الجدل حول حقيقة غفوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الجمعة الماضية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة تعليقات ساخرة من انتشار فيديو يظهر فيه بايدن وهو في حالة غفوة كاملة خلال لقائه مع بينيت في البيت الأبيض، إلا أن القناة العبرية السابعة نشرت تقريرا مطولا لها، نفت من خلاله تلك الواقعة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه في الوقت الذي كان فيه يتحدث بينيت عن ملفات رئيسة تهم بلاده مع الرئيس جو بايدن، بدا أن الرئيس الأمريكي دخل في غفوة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إيقاظه برفع صوته وهو يتوجه بعينيه إلى الكاميرا، وتبين أن بايدن كان مستيقظا وظلت عينيه مفتوحتين ولم يغف.

משום מה התקשורת הישראלית נרדמה בעצמה ולא שמה לב לקטע ההיסטורי הזה. חשבתי שבכל זאת כדאי שתכירו 😴 pic.twitter.com/Stb4socnlC — גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) August 28, 2021

ونقلت القناة العبرية عن صحفيين ومراسلين حضروا لقاء بينيت وبايدن وأكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يغف، وإنما ربما زاوية التصوير بيَّنت ذلك دون قصد، كما أنه كان يحرك إصابعه وعينيه مفتوحتين.

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