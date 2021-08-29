وزيرا خارجية سوريا وإيران يجتمعان في دمشق لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أنه واثق من عمق واستمرار العلاقات السورية الإيرانية خلال رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى الروابط التي تجمع بلاده بطهران ستتطور خلال الشهور القادمة.

دمشق - سبوتنيك. وقال المقداد للصحفيين أثناء استقباله نظيره وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بمطار دمشق، اليوم الأحد "هذه الزيارة هامة ليس فقط لأنها الأولى للسيد عبد اللهيان ولكن لأننا سنناقش خلالها قضايا هامة".

وأوضح الوزير السوري أن القضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، بجانب التطورات على الساحة الدولية وخاصة الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

في الوقت ذاته، قال الوزير الإيراني عبد اللهيان "نحن على ثقة تامة بأن البلدين سيقومان سويا بخطوات جبارة لمواجهة الإرهاب الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الشعبين".

وتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق قادما من بغداد اليوم الأحد في المحطة الثانية من جولته الإقليمية.