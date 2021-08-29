حجز 30 ألف طن حديد في تونس بسبب شبهة الاحتكار

قامت السلطات التونسية باحتجاز كمية ضخمة من حديد التسليح في أحد المصانع الخاص به، إثر تقارير تفيد بوجود شبهة احتكار لهذه السلعة.

وذكرت النيابة العمومية في زغوان، اليوم الأحد، أنه تمت مداهمة أحد مصانع الحديد في بئر مشارقة، وحجز 30 ألف طن من الحديد، بحسب موقع "نسما " التونسي.

ولفتت النيابة إلى أنه تم تنفيذ المداهمة بالتنسيق مع فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني منذ وقت طويل بناء على معلومات حصلت عليها.

وأوضحت النيابة العمومية في تونس، أن هناك شبهة احتكار كميات ضخمة من حديد التسليح بأحد المصانع، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليماتها لإجراء ما يلزم من أبحاث، وحجز ما يمكن حجزه من هذه السلعة، حتى يتم الكشف عن تفاصيل هذه الكمية الضخمة من الحديد.