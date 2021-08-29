ملك الأردن يطلب من الحكومة تقريرا شهريا عن عملها

طالب العاهل الأردني عبد الله الثاني، الحكومة بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع، وتقديم تقرير شهري له عن سير العمل.

وترأس الملك، اليوم الأحد، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، واطلع على أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، موجها لاتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها.

جلالة الملك عبدالله الثاني: مطلوب من الحكومة تقرير شهري عن تقدم سير العمل في تنفيذ أولوياتها الاقتصادية #الأردن — RHC (@RHCJO) August 29, 2021

​وأكد الملك "ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو"، مشددا على "أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا".

وأشار الملك إلى "أهمية مواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وخفض الكلف على القطاع الخاص والمستثمر الأردني والأجنبي".