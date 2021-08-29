بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة دمشق.

ووعد الوزير عبد اللهيان بمرحلة جديدة مع الحكومة السورية، مؤكّدا أن "بلاده دخلت مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا"، وفقا لما نقله موقع قناة "السورية".

من جانب آخر، قال عبد اللهيان، خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن "هناك المزيد من تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين".

ووصف عبد اللهيان العلاقات بين بلاده وسوريا والعراق بأنها "علاقات استراتيجية". وأكد بأن "سوريا هي في الخط الأمامي للمقاومة".

🎥 #بشار_اسد در ديدار #اميرعبداللهيان:



يادم نمى‌آيد اولين بار چه زمانى با شما ملاقات كردم اما حتما اين ديدار با ساير ديدارها فرق مى‌كند pic.twitter.com/Br8eOdoqV1 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 29, 2021

كما وعد الوزير الإيراني باتخاذ خطوات وصفها بـ"الجبارة" لمواجهة ما أسماه "الإرهاب الاقتصادي، وتخفيف الضغوط عن الشعبين".

يذكر أنه تم تعيين عبد اللهيان وزيرًا للخارجية في حكومة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، بعد حصوله على ثقة البرلمان الإيراني.

وتعتبر سوريا هي البلد الثانية التي يزورها الوزير الإيراني منذ توليه منصبه، بعد قيامه بزيارة رسمية إلى العراق في أول زيارة خارجية له لحضور "قمة بغداد" المنعقدة هذا الأسبوع.

وعبّر عبد اللهيان عن وجوب مشاركة سوريا كدولة جارة مهمة للعراق في قمة بغداد.

وأضاف: "طهران تتشاور مع القيادة في سوريا بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة".