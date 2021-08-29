محافظ عراقي يكشف عن وعد ماكرون بفتح قنصلية لفرنسا في الموصل

كشف محافظ نينوى العراقية، نجم الجبوري، اليوم الأحد، عن وعد قطعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفتح قنصلية لبلاده في مدينة الموصل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الجبوري ما ذكره من تفاصيل زيارة ماكرون لمدينة الموصل، حيث أكد أن الرئيس الفرنسي وعد بفتح قنصلية لفرنسا في الموصل والتعاون بين العراق وفرنسا في تبادل الخبرات ببناء الكنائس والجوامع.

ووصف الجبوري زيارة ماكرون للموصل بالتاريخية وأن "لها أهمية كبيرة كون فرنسا من إحدى الدول الخمسة العظمة في أوروبا"، لافتًا إلى أن "ماكرون أمر الوفد المرافق له بفتح قنصلية في الموصل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع العراق في بناء الكنائس والجوامع من بينها جامع النوري".

وتضمنت وعود ماكرون أيضاً أن يكون هناك تعاون ثقافي بين فرنسا والعراق ودعم جهود مكافحة التطرف عبر الورش الثقافية، بالإضافة إلى دعم المنطقة القديمة بالمشاريع ، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الجامعات العراقية والفرنسية.

وواصل ماكرون جولته في العراق، اليوم الأحد، بعد مشاركته في "قمة بغداد"، بزيارة كنيسة "سيدة الساعة" في الموصل، المدينة التي دمرت من قبل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) في عام 2017، بهدف تجديد دعمه للمسيحيين في الشرق وللمطالبة باحترام المجتمعات.

وتأتي هذه الزيارة لكنيسة "سيدة الساعة" لإبداء الرئيس ماكرون احترامه لجميع الطوائف في العراق، خاصة أنه قام، أمس السبت، برفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بزيارة الكاظمية، وأعرب خلالها عن شكره للاستقبال الشعبي الذي تلقاه هناك من الشعب العراقي، وفقا لما نقلته قناة "فرانس 24" الفرنسية.