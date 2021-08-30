طرد فتاة تقتحم مسرحا وتحاول الرقص مع رجال في السعودية... فيديو

وأثار المقطع جدلا واسعا حول هوية الفتاة، وطريقة تعامل راقص معها وطرده لها من على المسرح.
وفي المقطع تظهر فتاة عشرينية تحاول المشاركة في أداء رقصة العرضة والتي يؤديها عادة الرجال في السعودية، وفورا طردها أحد المشاركين في الرقصة من على المسرح ملوحا لها بالسيف الذي يرقص به، فانسحبت الفتاة من على المسرح، مع تجمع عدد من منظمي الحفل.
طرد فتاة حاولت المشاركة في العرضة الجنوبية— مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) August 29, 2021
ضمن فعاليات مهرجان #الباحة بيض الله وجهه
هالأشكال يحسبون الإنفتاح خلاص انفلات ..!! pic.twitter.com/OkjRKUgFhl
وقال عدد من مستخدمي "تويتر" في المملكة إن الفتاة ليست سعودية وأنها أجنبية حاولت المشاركة في الرقصة، مشيرا إلى ضرورة شرح التقاليد السعودية للأجانب.
وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون في محافظة القرى، بدر بن هلال الزهراني، إن "السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة".
وأضاف، بحسب صحيفة "سبق" السعودية: "المشاركات كانت ممنوعة منعا باتا على الجميع في هذا الحفل، وعدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر".
قانوني لـ"#سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها.— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 29, 2021
https://t.co/W9oYrBSzmX pic.twitter.com/zJrxAQ7X7R
ونقلت الصحيفة السعودية عن قانوني تأكيده أن الفتاة بما فعلته قد "ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. عقوبتها بين 3 آلاف و6 آلاف ريال".
ويرى مراقبون أن المرأة السعودية تتمع حاليا بالمزيد من الامتيازات التي كانت محرومة منها من قبل، خاصة مع قرارات 24 يونيو/ حزيران 2018، بعد صدور القرارات الملكية التي تقضي برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، والذي تبعه مجموعة من القرارات الملكية التي سمحت للمرأة السعودية بتولي مناصب عدة في الدولة المحافظة، وحديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن مشاركة المرأة والمساواة بينها وبين الرجال.
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