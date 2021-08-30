مهندسون فلسطينيون يبتكرون جهاز تنفس اصطناعي بمقاييس عالمية...فيديو

تمكن فريق من أربعة مهندسين فلسطينيين من تصنيع وتطوير جهاز تنفس اصطناعي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بنسخته الثالثة متعدد الوظائف، وهو ما اعتبر إنجازا نوعيا تفوقت وانفردت به فلسطين على كثير من دول الشرق الأوسط.

جهد كبير استمر عاما ونصف العام، لإنجاز المهمة، التي وصفت بالمعقدة في ظل تحديات وعراقيل جمة عاشها الفريق الذي واصل الليل بالنهار بحثا وعملا وتجربة، ويقول المهندس الالكتروني علي شريدة، لقد تواصل الفريق الهندسي، مع المئات من ذوي الاختصاص في المجالات التقنية والطبية، وخضع الجهاز للتجربة والفحص مرارا ليكون ضمن المعايير المطلوبة، ويحصل بكفاءته ودقة عمله على الشهادات والاعتمادات المطلوبة.

وكان لكل عضو في الفريق عمل يختص به في تصميم الجهاز، إلى جانب إدارة جامعة الخضوري ورئيسها الذي قدم للفريق المختبرات والورش، وساعد في توفير القطع.

© Sputnik . Ajwad Jradat مهندسون فلسطينيون يبتكرون جهاز تنفس اصطناعي بمقاييس عالمية، مدينة طولكرم، الضفة الغربية، فلسطين 30 أغطسطس 2021

وحول آلية عمل الجهاز، يقول شريدة، إنه عند تشغيل الجهاز يقوم بعملية معايرة وفحص لجميع القطع الحيوية فيه، وفحص للبيانات، ثم معايرة لمجسات الضغط والأوكسجين والفلور، ثم معايرة لطريقة قياس حجم الهواء الداخل للرئة، ثم فحص إذا ما كان هناك تسريب داخلي للهواء أو الأوكسجين، وبعدها عملية فحص للتنفس الخارجي، وفحص لمصدر الأوكسجين ومصدر الهواء.

© Sputnik . Ajwad Jradat مهندسون فلسطينيون يبتكرون جهاز تنفس اصطناعي بمقاييس عالمية، مدينة طولكرم، الضفة الغربية، فلسطين 30 أغطسطس 2021

وإذا كانت جميع الفحوصات تمت دون أي خلل أو مشاكل، فإنه يسمح البدء بعملية التنفس الاصطناعي، ويضيف شريدة بأن الجهاز يحل مشاكل في أجهزة عالمية، خاصة دمج ما بين الأوكسجين والهواء الموجود وضبطه.

© Sputnik . Ajwad Jradat مهندسون فلسطينيون يبتكرون جهاز تنفس اصطناعي بمقاييس عالمية، مدينة طولكرم، الضفة الغربية، فلسطين 30 أغطسطس 2021

ويطمح الفريق الهندسي للحصول على براءة الاختراع، وتعميم استخدام هذا الجهاز في كل المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدين ومن شهادات لأطباء حول إمكانيات الجهاز، أنه جهاز دقيق ومهم جدا، ويعد ابتكارا يساعد في إنقاذ حياة كثير من المرضى.