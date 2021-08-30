التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الاثنين 30 أغسطس/آب، اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه باتجاه جازان السعودية.

وأكد التحالف في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه جازان.

وأشار التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لـ"أنصار الله".

وأعلن التحالف، أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

​وأضاف التحالف أنه تم "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

#عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا تجاه جازان. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 30, 2021

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.