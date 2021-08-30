بوتين يعين تيمور زابيروف سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات

عيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تيمور زابيروف، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لروسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في مرسوم رئاسي، نُشر في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "تعيين زابيروف تيمور فاتيخوفيتش، سفيراً فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، شغل زابيروف، قبل ذلك، منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.