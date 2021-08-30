أول سفير بحريني لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب غدا

يصل أول سفير بحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب غدا الثلاثاء، على متن رحلة جوية لطيران الخليج (الناقل الوطني البحريني) تهبط في مطار بن غوريون.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، التي أشارت إلى أن الجلاهمة كان قد أدى اليمين القانونية في يونيو/ حزيران الماضي أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافت القناة أن الجلاهمة حضر يوم السبت الماضي، حفل استقبال في العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من الجالية اليهودية هناك.

השגריר החדש של בחריין בישראל, ח'אלד יוסף אל-ג'לאהמה, יגיע מחר לארץ בטיסת גולף אייר שתנחת בנתב"ג. בחודש יוני אל-ג'לאהמה נשבע אמונים בפני מלך בחריין, חמד בן עיסא אל ח'ליפה. לאחרונה הוא השתתף בטקס קבלת שבת שהתקיים בבירת בחריין אל-מנאמה, ביוזמת הקהילה היהודית שם@kaisos1987 pic.twitter.com/wYpMwMEFWM — כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2021

وبذلك يصبح الجلاهمة ثاني سفير لدولة خليجية في إسرائيل بعد الإمارات التي وصل سفيرها محمد محمود آل خاجة إلى تل أبيب مطلع مارس/ آذار الماضي، كما تم تعيين سفيرين لإسرائيل في كلا البلدين.

ووقعت البحرين والإمارات مع إسرائيل على اتفاقين لتطبيع العلاقات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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