البرلمان الليبي يعلن تشكيل لجنة لإعداد نقاط استجواب الحكومة

أعلن البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة من النواب لإعداد قائمة بنقاط الاستجواب بشكل دقيق، لإحالتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، من أجل جلسة الاستجواب المقررة الأسبوع المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في منشور للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال بليحق: "إن البرلمان قرر خلال جلسة اليوم، المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب، تشكيل لجنة من السادة النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق، لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل".

كما قرر البرلمان تشكيل لجنة أخرى من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب، وفق ما نشر بليحق.

وبين بليحق أن البرلمان خلص أيضا، إلى "تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

وخلال الأسبوع الماضي، قدم 29 نائبًا في البرلمان الليبي، طلب استجواب لحكومة الدبيبة، موجهين الاتهامات لها بالفشل في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين، وعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. وأعلن البرلمان عقد جلسة الاستجواب، اليوم الاثنين، 30 أغسطس، ملوّحًا بإمكانية سحب الثقة في حالة عدم حضور الحكومة.

واستباقا للجلسة، أرسلت حكومة الوفاق خطابًا، طالبت فيه البرلمان بتحديد نقاط الاستجواب، موضحة أن البرلمان لم يحدد المواضيع المطلوبة للاستجواب.