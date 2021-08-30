قتلى وجرحى في انفجار معمل لتصنيع الخزانات في بيروت

وسمع أهالي منطقة برج البراجنة، عصر اليوم، صوت انفجار هز المنطقة، ليتبين أنه ناجم عن انفجار معمل الشامي لتصنيع "القزانات".
مقتل اربع اشخاص في انفجار داخل معمل لتصنيع القازانات في برج البراجنة . pic.twitter.com/cwzYEzUlyG— Alhadeel News (@AlHadeelMag) August 30, 2021
وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان المنطقة، حيث عملت على انتشال القتلى والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
انفجار مصنع في #برج_البراجنة يخلّف ضحايا pic.twitter.com/O5fQar7HpT— جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) August 30, 2021
فيما عملت القوى الأمنية ومخابرات الجيش على تطويق مكان الحادث.
#لبنان.. انفجار ضخم داخل معمل يخلف قتلى بمنطقة "برج البراجنة" جنوبي #بيروت#شاهد_سكاي pic.twitter.com/VW8iQZEf6K— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 30, 2021
يذكر أنه كان قد وقع انفجار في خزان للمحروقات، منتصف الشهر الجاري 15 أغسطس/ آب، في بلدة التليل العكارية شمالي لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 شخصا وجرح عشرات الأشخاص.
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