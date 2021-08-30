قتلى وجرحى في انفجار معمل لتصنيع الخزانات في بيروت

وقع انفجار في معمل لتصنيع خزانات تسخين المياه في بيروت، بعد ظهر اليوم الاثنين 30 آب/ أغسطس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح اثنان.

وسمع أهالي منطقة برج البراجنة، عصر اليوم، صوت انفجار هز المنطقة، ليتبين أنه ناجم عن انفجار معمل الشامي لتصنيع "القزانات".

مقتل اربع اشخاص في انفجار داخل معمل لتصنيع القازانات في برج البراجنة . pic.twitter.com/cwzYEzUlyG — Alhadeel News (@AlHadeelMag) August 30, 2021

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان المنطقة، حيث عملت على انتشال القتلى والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

فيما عملت القوى الأمنية ومخابرات الجيش على تطويق مكان الحادث.

يذكر أنه كان قد وقع انفجار في خزان للمحروقات، منتصف الشهر الجاري 15 أغسطس/ آب، في بلدة التليل العكارية شمالي لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 شخصا وجرح عشرات الأشخاص.