وكالة: مقتل 4 جنود سوريين وجرح 15 آخرين في هجوم على حواجز للجيش في درعا

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مقتل 4 جنود سوريين وجرح 15 آخرين في هجوم على حواجز للجيش في درعا.

ونقلت "سانا" عن مراسلها في درعا (جنوبي سوريا) أن 4 جنود سوريين قد قتلوا وجرح 15 آخرين في استهداف المجموعات الإرهابية في درعا لحواجز الجيش.

#عاجل |مراسل سانا في #درعا: استشهاد 4 جنود وجرح 15 آخرين في استهداف المجموعات الإرهابية في درعا لحواجز الجيش — سانا عاجل (@SanaAjel) August 30, 2021

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط حي درعا البلد، ردت على اعتداءات لإرهابيين على الأحياء السكنية ونقاط الجيش.

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن "المجموعات الإرهابية كثفت على مدى الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الأحياء السكنية بهدف تعطيل أي جهود للحل السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب على مصير الأهالي الذين تحتجزهم كدروع بشرية".

يذكر وأنه قد تم عقد اتفاق برعاية روسية يتوزع على عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمالي سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك المجموعات.