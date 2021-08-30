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    وفد روسي ومستثمرون يزورون السخنة في مصر

    وفد روسي ومستثمرون يزورون السخنة للتحقق من "منطقة RIZ"

    © Photo / SUEZ CANAL
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    أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي خلال زيارة رئيس هيئة المنطقة الصناعية لقناة السويس نهاية يوليو/ تموز الماضي، حول توسيع المنطقة الصناعية الروسية لتشمل شرق بورسعيد، والسخنة.

    وقال رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية الروسية، المهندس يحيى زكي، في بيان صحفي، بعد زيارة وفد روسي رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة الوطنية للتنمية، بالإضافة إلى الشركات والمستثمرين الروس، للموقع الصناعي الروسي في السخنة في قناة السويس، إن "العقد النهائي سيوقع لإنشاء شركة تدير المنطقة الصناعية الروسية بنهاية العام الجاري"، مؤكدا أن "المنطقة تتلقى طلبات من المستثمرين الروس للاستثمار في السخنة في مختلف القطاعات الصناعية".

    وحسب البيان، قام الوفد الروسي بجولة داخل المنطقة الصناعية، من أجل البدء بالمرحلة الأولى من الاستثمارات الروسية بمسافة مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر بالسخنة بمساحة إجمالية 5 كيلومترات.

    وفد روسي ومستثمرون يزورون السخنة في مصر
    © Photo / SUEZ CANAL
    وفد روسي ومستثمرون يزورون السخنة في مصر
    وفد روسي ومستثمرون يزورون السخنة في مصر
    © Photo / SUEZ CANAL
    وفد روسي ومستثمرون يزورون السخنة في مصر

    وكان رئيس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، قال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الأعمال التحضيرية لإنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر ستبدأ في أوائل عام 2022، موضحا أن "اجتماع اليوم مهم للغاية وهذه خطوة أخرى في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

    وأشار إلى أن إدراج منطقة العين السخنة في البحر الأحمر وخليج السويس سيوفر للمشروع القدرة، ليس فقط على الوصول السريع إلى الميناء البحري الموجود هناك، ولكن أيضًا ربطه بشكل ملائم بجنوب شرق آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى قربه من السوق المصري المحلي، كما أشار إلى أن "توسيع منطقة المشروع إلى منطقة العين السخنة خطوة إيجابية تعود بالفائدة على الجانبين".

    ويقوم الوفد الروسي الآن بفحص قطع الأراضي المعروضة على الجانب الروسي من أجل المشروعات، ومن ثم سيزور الشركات العاملة بالفعل في المنطقة، سواء المصرية منها أو الأجنبية.

    ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع RPZ في التطوير على مساحة 100 هكتار شرق بورسعيد و50 هكتارًا في العين السخنة.

    تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين روسيا ومصر بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في مصر في 23 مايو 2018.

    ستكون شركة إدارة RPZ قادرة على تأجير قطعة أرض بالقرب من مجموعة بورسعيد الشرقية لمدة 50 عامًا. ستقوم الشركات الروسية التي تعمل في منطقة RPZ بتسجيل الشركات التابعة لها في شكل تنظيمي وقانوني وفقًا للتشريعات المحلية.

    زار وفد من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة في روسيا والممثل التجاري والاقتصادي لروسيا الاتحادية في مصر والمستثمرون الروس، اليوم الاثنين، مقر إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين، منطقة السخنة على شواطئ خليج السويس.

    وأجرى الوفد الروسي خلال الزيارة محادثات مع رئيس إدارة المنطقة الاقتصادية يحيى زكي. وسبق أن أبلغت إدارة المنطقة الاقتصادية أنه تم توسيع منطقة RPZ، والآن بالإضافة إلى المنطقة الواقعة شرق بورسعيد، فهي تضم موقعًا بالقرب من ميناء العين السخنة.

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