اليمن... "أنصار الله" ترفض شحنة مساعدات سعودية

رفضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، مساعدات مقدمة من المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، أن "الأجهزة الأمنية في ميناء الحديدة، ضبطت 6 حاويات ناموسيات استقدمتها منظمة الصحة العالمية، من مركز الملك سلمان".

ونقلت وكالة "سبأ"، عن جابر الرازحي، مدير فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (جهاز أنشأته جماعة الحوثيين لتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها) بمحافظة الحديدة ، قوله إن "الشحنة مخالفة لما قدم لها من تصاريح وتم رفضها".

وأضاف: "ندين ما قامت به منظمة الصحة العالمية من إجراءات مضللة لاستقدام شحنة الناموسيات لشعب تقتله الصواريخ والطائرات والبوارج السعودية. من يقتل الأطفال والنساء في اليمن ويمنع عنهم الغذاء والدواء لا يمكن له أن يقدم أي مساعدة لإنقاذ حياتهم".

ودعا مدير فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية في الحديدة، منظمة الصحة العالمية، إلى "سرعة إرجاع الشحنة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها"، مطالبا إياها بـ "الاعتذار الرسمي للشعب اليمني والحكومة جراء هذا التصرف".

وأشاد بـ "يقظة أمن ميناء الحديدة في ضبط هذه المواد وغيرها من المساعدات التالفة والممنوعة التي تسعى دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) من خلالها لتمرير مخططاتها العدائية تحت مسمى مساعدة الشعب اليمني"، على حد تعبيره.