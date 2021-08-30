ملك الأردن والملكة رانيا يكرمان أوائل الثانوية العامة... صور

استقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وشاركت الملكة رانيا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورا من استقبالها وزوجها ملك الأردن، أوائل الثانوية العامة.

وهنأت الملكة رانيا أوائل الثانوية العامة بهذه الكلمات: "ألف مبروك والله يحميكم لأهاليكم ودائما يفرحوا بنجاحكم".

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وكرم ملك الأردن أوائل الثانوية العامة، وهنأهم على نتائجم المشرفة التي حققوها في ظروف صعبة بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

واعتبر الملك عبد الله الثاني أن أوائل الثانوية العامة هم "قدوة لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية".

كما حرص على "توجيه شكره وتحياته وشكره لأهالي الطلبة والمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها من أجل مواصلة العملية التعليمية رغم أزمة فيروس كورونا".

وشدد العاهل الأردني على "اختيار الطلبة التخصصات التي تلائم سوق العمل، وتخدم مسيرة التقدم والتنمية في البلاد".

وعبر عن "ارتياحه للعودة القريبة للطلبة إلى مدارسهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتمنى النجاح والتوفيق لهم".

جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ أوائل الثانوية العامة على تفوقهم، خلال استقباله لهم في قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويؤكد أهمية اختيار الطلبة للتخصصات المناسبة لسوق العمل #الأردن pic.twitter.com/jTK4vMqmt5 — RHC (@RHCJO) August 30, 2021

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على موقع "تويتر"، صورة جماعية تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، مع أوائل الثانوية العامة في قصر الحسينية.