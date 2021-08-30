قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع حول أفغانستان

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع، المنعقد افتراضيا، لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد.

ذكر ذلك وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، في تدوينة على "تويتر".

وكتب: "سعدت اليوم بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع لمناقشة آخر التطورات في أفغانستان".

وتابع: "لابد من تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يسبب تداعيات كبيرة على الاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

وتم عقد الاجتماع بمشاركة وزراء الخارجية لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية وفرنسا واليابان وكندا.

وشارك في الاجتماعات وزراء خارجية كل من تركيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إضافة إلى وزير خارجية قطر.

دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع بشأن أفغانستان، /عن بعد/، مثّل دولة قطر في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الوضع الإنساني والأمني والسياسي في أفغانستان. #قناhttps://t.co/LFZXyHKwHi pic.twitter.com/iwewUhui0q — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 30, 2021

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به قطر لدعم جهود تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

يذكر أن حركة طالبان أعلنت سيطرتها على حكم أفغانستان في الـ 15 من أغسطس/ آب الجاري، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من البلاد.