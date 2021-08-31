السعودية: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في هجوم لجماعة أنصار الله على مطار أبها

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

وقالت قناة العربية عبر تويتر إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي.

التحالف: المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 31, 2021

وأشارت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار.

واعتبر التحالف أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة أنصار الله يعتبر "جريمة حرب".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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