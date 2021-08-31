الموت يغيب وزير الإعلام في عهد صدام حسين

توفي، أمس الاثنين، أشهر وزير ثقافة وإعلام في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهو لطيف نصيف جاسم.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة العدل العراقية، لـشبكة "رووداو" الإعلامية، أن جاسم توفي في سجن الناصرية (الحوت) إثر تدهور حالته الصحية.

وحرصت ابنة صدام حسين على نعي لطيف نصيف جاسم، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تنعي وفاة لطيف نصيف جاسم، الذي أشارت إليه بأنه "الشهيد رفيق والدها".

أنعي إليكم وفاة رفيق والدي الشهيد الأستاذ #لطيف_نصيف_جاسم، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان و إنّا لله و إنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/JvusNnUEGT — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 30, 2021

​وتولى لطيف نصيف جاسم في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مناصب وزارية من عام 1977 ولغاية 1996، من أبرزها وزير الثقافة والإعلام.

وكان اسم جاسم مدرجا في قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بتسلسل 18، وفي 9 يونيو/ حزيران عام 2003 ألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2009 في قضية أحداث صلاة الجمعة.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت وفاة وزيرين في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهما وزير النقل السابق، أحمد مرتضى، الذي توفي مؤخرا في الأردن، بعد صراع مع المرض، ووزير الدولة في نظام صدام، ارشد الزيباري عن عمر ناهز الـ79 عاما في مدينة السليمانية إثر ظروف صحية.