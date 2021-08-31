إدانة مصرية لاستهداف مطار أبها السعودي بطائرة مفخخة

قالت مصر إنها تدين بشدة استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مفخخة اليوم الثلاثاء.

وقال بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية المصرية عبر "فيسبوك"، "إن مصر حكومة وشعبا تؤكد على موقفها من مساندة السعودية لمواجهة الأعمال الإرهابية".

وتدعم مصر حسب البيان إجراءات المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

وقالت قناة "العربية" عبر "تويتر"، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي.

وأشارت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار.

واعتبر التحالف أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية يعتبر "جريمة حرب".

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