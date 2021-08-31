الإمارات تعتمد قرارا غير مسبوق لمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، قانونا غير مسبوق بشأن محاسبة الوزراء والمسؤولين.

وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتون عبر حسابه على موقع "تويتر" أن رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، اعتمد اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال إنه "بموجب القانون الجديد تتلقى النيابة العامة في الدولة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".

في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021

وتابع أنه "ضمن نفس القانون يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة، كما يمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية".

وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية .. دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021

وأكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن القانون يأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وختم بيانه قائلا: "دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".

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