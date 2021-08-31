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    العراق: نحن مع التعامل بواقعية مع متغيرات سوق النفط والأسعار حاليا واقعية

    © AP Photo / Sam McNeil
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    أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب، أن بلاده مع التعامل بواقعية مع متغيرات السوق النفطية.

    بغداد – سبوتنيك. ولفت المسؤول العراقي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن أسعار النفط عالميا حاليا "واقعية" في ظل التحديات، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+"، لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

    نفط كردستان
    © AFP 2021 / ALI AL-SAADI
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    وقال جهاد: "في هذه الاجتماعات يتم استعراض موقف السوق النفطية من قبل مركز الأبحاث في أوبك ويتم الإطلاع من قبل رؤساء الوفود على التقارير بهذا الصدد ووضع الاسواق النفطية وأهم التحديات وعلى ضوء ذلك يتم تقديم المقترحات أو الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ من قبل أوبك".

    وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو العمل على استقرار السوق النفطية والدفع بخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب رغم التحديات، وبالتالي التعامل بواقعية مع السوق النفطية العالمية".

    وأشار إلى أنه "على ضوء ذلك وفي هذه الاجتماعات ومن خلال التداول دائما العراق يتبنى السياسة التي تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وأيضا استقرار الاسواق النفطية العالمية والتعامل بحكمة مع التحديات التي تواجه السوق النفطية".

    وتابع أن "العراق مع الرأي الواقعي الذي يتعامل بواقعية مع متغيرات السوق وبالتأكيد القرار الجماعي لأوبك+ دائما يؤدي إلى نتائج طيبة والتجارب السابقة أدت إلى نجاح في مواجهة التحديات التي واجهت السوق النفطية".

    وأكد أن "أوبك وأوبك + نجحتا في التعاطي مع المواضيع والتحديات، وبالتالي الآن نرى أن هناك استقرار نوعا ما في الأسواق النفطية والأسعار تبدو واقعية في ظل وجود هذه التحديات".

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