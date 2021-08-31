تسجيل
14:21 GMT31 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم تونس

    حقوقيون يتهمون الدولة التونسية بخرق المعاهدات الدولية على خلفية قضية بوحفص

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103650/47/1036504777_0:287:5000:3099_1200x675_80_0_0_62a0437ff348b06f8412e9eff07d13e9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108311049999192-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B5/

    أثار خبر تسليم السلطات التونسية الناشط الجزائري سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية حفيظة الحقوقيين في تونس، الذين اتهموا الدولة بانتهاك التزاماتها الدولية بحماية حقوق اللاجئين.

    وأفادت أكثر من 40 جمعية ومنظمة حقوقية في بيان مشترك بأنها تلقت معلومات بشأن اختفاء سليمان بوحفص في تونس في ظروف غامضة.

    ونقلت الجمعيات الموقعة عن شهود عيان أن "سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أغسطس/آب 2021 إلى المنزل، الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة".

    نبيل القروي
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    تونس... تفاصيل إيقاف المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وشقيقه في الجزائر

    وعبرت هذه المنظمات عن "سخطها إزاء السابقة الخطيرة" التي أقدمت عليها الدولة التونسية والمتمثلة في تسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية، مطالبة إياها بالالتزام بتعهداتها الدولية وتقديم توضيحات للرأي العام.

    وبينت أن "الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية".

    وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد منحت الناشط سليمان بوحفص، الذي تلاحقه الجزائر بسبب انتمائه لمنظمة تصنفها إرهابية، صفة لاجئ عندما قدم إلى تونس سنة 2016، وتستمر صلاحية هذه الصفة إلى حدود شهر سبتمبر/ أيلول 2022.

    وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى وجود اتفاق مع الدولة التونسية على ترحيل الناشط سليمان بوحفص إلى الجزائر مقابل تسليم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمد غازي القروي.

    خرق لالتزامات الدولة

    وفي الصدد، أوضح الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن تونس ليس لديها قانون ينظم مسألة اللجوء السياسي، لذلك فإن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين هي التي تتولى أمر طالبي اللجوء.

    وأضاف الشارني أن "سليمان بوحفص هو مواطن أجنبي مسجّل في قائمة اللاجئين التي تعدها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي فهو لاجئ سياسي يخضع لحماية الأمم المتحدة".

    واعتبر الشارني أن إيقاف بوحفص وتسليمه للجزائر يعتبر خرقا  لالتزامات الدولة التونسية في علاقة أولا بالدستور التونسي الذي يضمن الحق في اللجوء السياسي وثانيا بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس على غرار معاهدة جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الحق في اللجوء إذا ما غادر شخص تراب بلده لأسباب سياسية أو أمنية أو اقتصادية.

    وقال الشارني "إذا لم تعد الدولة التونسية راغبة في بقاء بوحفص على ترابها فإنه يتوجب عليها مطالبة المفوضية بإرساله إلى بلد لجوء آخر، ولكن أن يتم تسليمه قسرا إلى بلده فهو أمر مدان خاصة وأنه غادره لأسباب سياسية".

    وبشأن الاتفاق المزعوم بين تونس والجزائر حول تبادل بوحفص بالشقيقين القروي، قال الشارني إنه لا يمكن تأكيد هذا المعطى سوى عن طريق السلطات التونسية أو الجزائرية، مشيرا إلى أن سليمان بوحفص اختفى منذ مدة ولم يتم الكشف عن ذلك سوى في اليومين الماضيين.

    وبيّن الشارني أن تسليم بوحفص للسلطات الجزائرية يخضع لشروط ومنها الجرائم الإرهابية، مضيفا أن "هذا الاستثناء يقتضي من تونس التثبت لأنه يمكن لأي دولة أن تصنف تنظيما سياسيا على أنه تنظيم إرهابي لتسهيل عملية تسلّم خصومها".

    وتابع "لا أظن أن الأمم المتحدة ستسند صفة لاجئ سياسي لشخص يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي أو ارتكابه لجرائم تخل بالأمن".

    المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس نبيل القروي
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    توقيف التونسي نبيل القروي في الجزائر بعد تخطيه الحدود بطريقة غير شرعية

    لاجئ سياسي أم إرهابي؟

    وفي الموضوع، قال مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمختص في شؤون الهجرة واللجوء مصطفى عبد الكبير لـ "سبوتنيك"، إن السلطات التونسية والجزائرية مطالبة بتوضيح مسألة تسليم الناشط سليمان بوحفص ومد الرأي العام بمعلومات رسمية عن هذه القضية.

    وأضاف عبد الكبير "إذا تأكدت معلومة تسليم بوفحص إلى الجزائر بشكل رسمي فإنها سابقة خطيرة في تاريخ تونس، على اعتبار أن هذا الشخص الذي قدم إلى تونس سنة 2016 تحصّل على بطاقة اللجوء سنة 2018 وهي ما تزال سارية المفعول".

    واعتبر عبد الكبير أن دراسة ملف شخص ارتكب تجاوزات خطيرة تجاه بلاده من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنحه اللجوء في تونس ينضوي على تلاعب في المعطيات خاصة وأن سليمان بوحفص تمتع بالعفو الرئاسي قبل أن يدخل تونس بعد أن قضى 5 سنوات سجن.

    وأوضح "صفة لاجئ تمنح حسب المادة 26 من الدستور التونسي أو حسب اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي تنص على أنه يعتبر لاجئ كل شخص غادر بلاده قسرا لسبب ما يهدد حياته سواء كان عرقيا أو طائفيا أو دينيا أو سياسيا، ولكن بوحفص تمتع بالعفو الرئاسي بمعنى أنه لا يوجد سبب يهدد حياته ويبرر إعطائه صفة لاجئ".

    وقال عبد الكبير إن مفوضية الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية في إسناد هذه الصفة لغير مستحقيها كما تتحملها الدولة التونسية التي لم تتابع ملف بوفحص ولم تتثبت في المعطيات التي أسندت له على اساسها صفة لاجئ.

    وفي الوقت نفسه، اعتبر الحقوقي أنه إذا ما ثبت تسليم سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية فإن الدولة التونسية ستكون قد ارتكبت خطأ فادحا، لأن صفة اللاجئ تمنع على الدولة المستضيفة أن ترحل الشخص المعني قسرا إلى بلده.

    وبيّن عبد الكبير أن الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع الجزائر تخول البلدين تبادل الأسرى والمجرمين والتقارير الأمنية ولكن سليمان بوحفص يتمتع حاليا بصفة لاجئ وينضوي تحت اتفاقية جنيف 1951 وهي اتفاقية دولية تعلو على الاتفاقيات بين الدول.

    انظر أيضا:

    تونس... توقيف سعيد الجزائري النائب في البرلمان المجمد
    الرئيس التونسي يؤكد استعداد بلاده لتوفير مروحية لإطفاء الحرائق في الجزائر
    إعلام: وزير الخارجية الجزائري ينفى استقبال الغنوشي أو دعم أي طرف تونسي
    توقيف التونسي نبيل القروي في الجزائر بعد تخطيه الحدود بطريقة غير شرعية
    تونس... تفاصيل إيقاف المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وشقيقه في الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر بعد إقامتها الصيفية في مروج جبال الألب السويسرية المرتفعة بالقرب من كلاوسن باس، سويسرا، 27 أغسطس 2021
    مع انتهاء الصيف... الأبقار السويسرية تعود من مرتفعات جبال الألب إلى منازلها
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك