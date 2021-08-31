التحالف: إصابات الهجوم على مطار أبها بينها حالة حرجة و3 متوسطة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، إنه نتج عن تعرض مطار أبها السعودي لشظايا الطائرة المفخخة التي استهدفته اليوم الثلاثاء، وقوع 8 إصابات لعاملين بالمطار.

وتابع المالكي، إن المصابين، بينهم بنغلاديشي الجنسية في حالة حرجة، و3 حالات متوسطة، و4 حالات خفيفة، بينهم سعودي الجنسية، حسب جريدة الشرق الأوسط السعودية.

وأشار المالكي إلى أن الطائرة المدنية المتضررة من طراز 320، حيث تهشمت واجهاتها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

وقالت قناة "العربية" عبر "تويتر"، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي.

وأشارت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار.

واعتبر التحالف أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة "أنصار الله" يعتبر "جريمة حرب".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.