"الكابينيت" الإسرائيلي يدعو لعقد جلسة عاجلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، النقاب عن دعوة الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" للانعقاد، بشكل عاجل.

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" قررت الدعوة للانعقاد، بشكل عاجل وطارئ، وذلك علي خلفية التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد.

לאחר ביקור רה"מ בווינשגטון ופגישת גנץ-אבו מאזן: חברי הקבינט המדיני ביטחוני מכונסים בשעה זו@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) August 31, 2021

وأكدت الإذاعة العبرية أن الاجتماع الوزاري المصغر يأتي على خلفية لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) أول أمس، وكذلك على إثر عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت من واشنطن، ولقائه بالمسؤولين في الإدارة الأمريكية، على رأسهم الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

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