مباحثات مصرية قطرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، ترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس المصري التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة، السبت الماضي، في أول لقاء بينهما بعد سنوات من التوتر بين البلدين.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فإن الرئيس المصري وأمير قطر اتفقا على "مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".

وفي وقت سابق، قال بشير عبد الفتاح، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لوكالة "سبوتنيك"، إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأمير قطر، تميم بن حمد، يعني أنه لا عودة للوراء فيما يتعلق بالعلاقات المصرية القطرية، التي تتطور بشكل إيجابي.

وأكد أن دعوة الطرفين إلى زيارات متبادلة في المستقبل القريب دليل قوي على تطور العلاقات بين البلدين.

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