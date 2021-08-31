"أيروفلوت" تبدأ رحلاتها إلى المنتجعات المصرية اعتبارًا من 1 أكتوبر

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، اليوم الثلاثاء، عن بدء رحلاتها إلى المنتجعات المصرية، اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر .

موسكو - سبوتنيك.وجاء في بيان الشركة: "فتحت شركة "أيروفلوت" بيع تذاكر رحلات الركاب المنتظمة المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ"، موضحة أن "الرحلات ستعمل يومياً ابتداء من الأول تشرين الأول/أكتوبر".

هذا وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل سارياً، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو. وخلال السنوات الماضية، زارت مصر عشرات الوفود الروسية، لتقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، التي حددها الجانب الروسي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في 23 نيسان/أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.

وفي 8 تموز/يوليو المنصرم، وقع الرئيس بوتين مرسوماً، ألغى بموجبه مرسوماً خاصاً بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية. وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل سنوياً ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.