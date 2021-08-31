قرار جديد من وزارة التعليم السعودية بشأن استخدام الموبايل داخل المدارس

وقالت وزارة التعليم السعودية في بيان، إن القرار يقضي بمنع استخدام الهاتف المحمول نهائياً داخل المدرسة.
بعد إقراره مؤقتاً للتهيئة والاستعداد..#وزارة_التعليم تمنع دخول الهواتف الذكيّة في المدارس.https://t.co/arkpFrnb5H pic.twitter.com/7eZrqlPpI3— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 31, 2021
وأضافت أن على إدارة المدرسة الالتزام بمتابعة التحديثات للحالة الصحية للعاملين والطلبة يومياً في موقع "توكلنا ويب" في خدمة "نتعلم بحذر".
وأشارت إلى أنه يمكن الاستثناء من منع إحضار الهاتف المحمول للضرورة وفق سلطة المدرسة التقديرية، على أن يُحفظ لدى الإدارة.
وأكدت على جميع العاملين والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية نهائيا لأنه يعتبر مخالفة لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
يذكر أن وزارة التعليم السعودية كانت قد قررت، في وقت سابق، السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت، لتحقيق التهيئة والاستعداد أثناء دخولهم لمدارسهم.
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