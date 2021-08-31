قرار جديد من وزارة التعليم السعودية بشأن استخدام الموبايل داخل المدارس

أصدرت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس.

وقالت وزارة التعليم السعودية في بيان، إن القرار يقضي بمنع استخدام الهاتف المحمول نهائياً داخل المدرسة.

وأضافت أن على إدارة المدرسة الالتزام بمتابعة التحديثات للحالة الصحية للعاملين والطلبة يومياً في موقع "توكلنا ويب" في خدمة "نتعلم بحذر".

وأوضحت أنه على الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي أن يقدم نسخة مطبوعة من الحالة في نظام "توكلنا"، أو يرسل نسخة منها إلى إدارة المدرسة.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستثناء من منع إحضار الهاتف المحمول للضرورة وفق سلطة المدرسة التقديرية، على أن يُحفظ لدى الإدارة.

وأكدت على جميع العاملين والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية نهائيا لأنه يعتبر مخالفة لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية كانت قد قررت، في وقت سابق، السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت، لتحقيق التهيئة والاستعداد أثناء دخولهم لمدارسهم.

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