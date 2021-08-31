النيابة العامة المصرية تكشف كيف تم التوصل إلى خاطفي "طفل المحلة"

كشفت النيابة العامة المصرية كيف توصلت الشرطة إلى خاطفي "طفل المحلة" الذي أثار اختطافه من أمام منزله موجة واسعة من التعاطف والتضامن مع أسرته.

وقالت النيابة في بيان تفصيلي، نشرته اليوم على حسابها على "فيسبوك"، إنها "تلقت بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم 29 أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة)".

وأضافت بأن هذا البلاغ جاء "تزامنًا مع ورود البلاغ رصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف".

وتابع البيان أنه بعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأشار البيان إلى أن فريق من النيابة العامة عاين مسرح الجريمة، وشاهد المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت النيابة العامة ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها.

وأضاف البيان "عُثر عليها (السيارة) لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها".

وتابع البيان أن "والد المجني عليه تلقى محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها".

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وبحسب البيان "كلَّفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر".

وأضاف البيان "استمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات النيابة العامة".