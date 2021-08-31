"أنصار الله": ضبط مخزن سلاح ومعمل متفجرات لتكفيريين غرب البيضاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن أجهزتها الأمنية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ضبطت أسلحة ومعمل متفجرات تابعة لتنظيمات "تكفيرية" قالت إنها مرتبطة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، العميد عبد الخالق العجري، إن شرطة محافظة البيضاء نفذت عملية مداهمة لوكر في عزلة آل برمان بمديرية الزاهر (غرب البيضاء)، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.

تمكنت الشرطة خلال المداهمة من الكشف عن مخزن سلاح ومعمل لإعداد العبوات والأحزمة الناسفة والمتفجرات للتنظيمات "التكفيرية الإجرامية التابعة للعدوان" (في إشارة إلى التحالف العربي)، والتي تم دحرها من المنطقة، على حد قوله.

وأضاف: "تم العثور على مخزن ومعمل لتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة يحتوي على 15 لغما أرضيا، و9 عبوات متفجرة فردية، و151 قذيفة متنوعة كانت جميعها معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة، و15 قالب عبوات ناسفة، وكمية من الدوائر الكهربائية التي تستخدم في عمليات تفجير العبوات الناسفة، كما تم العثور على أحزمة ناسفة، وقنابل يدوية".

وذكر العميد العجري، أن المتفجرات المضبوطة كانت معدة لاستهداف المواطنين ومنتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية (مجموعات أمنية تابعة لجماعة الحوثيين)، والشخصيات الاجتماعية المقاومة للعدوان وجماعاته الإجرامية في المنطقة، على حد تعبيره.

في منتصف تموز/ يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكنها من استعادة مناطق في مديريتي الصومعة والزاهر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كم مربع، خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين".

** يمكنك متابعة أخبار اليمن الأن مع سبوتنيك