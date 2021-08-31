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    ليبيا

    البيان الختامي لمؤتمر دول جوار ليبيا يدعو لخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة

    © AFP 2021 / Abdullah Doma
    العالم العربي
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    أكد البيان الختامي لمؤتمر دول جوار ليبيا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وضرورة إشراك دول الجوار الليبي في أي مسارات بشأن تلك المسألة.

    الجزائر - سبوتنيك. ودعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي في البيان الختامي للمؤتمر الذي أقيم في الجزائر، إلى "انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم"، وشددوا "على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي تم إطلاقها في هذا الصدد".

    كما شدد الوزراء بحسب البيان على ضرورة "إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية".

    رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
    © Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
    المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور الجزائر الداعم لاستقرار ليبيا
    كما دعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، ورحبوا بمقترح مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزارة خارجية دول جوار ليبيا في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.

    وأكد البيان الختامي على ضرورة "تكثيف الحوار مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحل السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية".

    من جانبها التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر، برئيس الجزائر عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

    وأكدت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الجزائري أن جميع دول الجوار الليبي وافقت على المشاركة في الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته على سعي حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والتشريعية في موعدها نهاية العام الجاري.

    وتابعت أيضا أن الحكومة الليبية تعمل من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هناك تحديات أمنية واقتصادية كثيرة عالقة، لتنظيم الانتخابات في وقتها بشكل نزيه وشامل.

    وخلال لقاءه بالوزيرة الليبية، أكد الرئيس الجزائري تبون موقف بلاده الداعم للاستقرار في ليبيا، مبديا تفاؤله بقدرة الليبيين على إنهاء خلافاتهم والدفع بجهود الاستقرار.

    يذكر أن اجتماع دول الجوار الأول، الذي عقد في 23 يناير/كانون الثاني بالجزائر خلص إلى "ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الأجنبية، بما فيها المرتزقة والميليشيات، وتنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها".

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