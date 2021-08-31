طبيب سعودي: ثلث السعوديين يحتاجون زيارة عيادة نفسية.. فيديو

أفاد معالج نفسي سعودي، أمس الإثنين، بأن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية.

وأكد الدكتور أسامة الجامع، أخصائي أول ومعالج نفسي، في مقابلة مع برنامج "الراصد" الذي يذاع على قناة "الإخبارية"، أنه أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية، وبأن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية على الحياة الزوجية، ويحدث نوعا من التصادم بينهما.

فيديو | الاخصائي النفسي أسامة الجامع: أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية#الراصد pic.twitter.com/3wZ0gHqIEQ — الراصد (@alraasd) August 29, 2021

وذكر أسامة الجامع أنه يطالع أكثر من 100 مريض شهريا، ما بين حالات قلق وهلع واكتئاب ووسواس قهري، موضحا أنه بحسب نتائج مؤتمر المسح الوطني للعام 2019، فإن 34 % من أفراد المجتمع السعودي، أي ثلثه، يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية لمرة واحدة في حياتهم.

وأشار المعالج النفسي إلى أن الاضطرابات النفسية ليس لها أي علاقة بالأشخاص أو كونها تصيب ضعاف الشخصية فحسب، مؤكدا أنها تصيب الجميع مهما كانت صلابة شخصيتهم أو مناصبهم أو مستوى ذكائهم.

وقدم أسامة الجامع، أخصائي أول ومعالج نفسي، نصيحة ببوجود تقارب في العمر الزمني بين الزوجين، بهدف حدوث توافق بينهما، لافتا إلى أن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية.

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