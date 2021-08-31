وزير التعليم المصري يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني المصري، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة تحديد أيام الدراسة في بلاده.

وأفادت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طارق شوقي نفى ما تردد عن تحديد أيام الدراسة في بلاده، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن آلية تحديد أيام الدراسة خلال العام الدراسي المقبل 2021/2022، عبر بيان صحفي صادر من الوزارة.

وطالب الوزير المصري، أولياء الأمور والطلاب في بلاده، عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الالتزام بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات صحفية، أو من خلال ما يقوله الوزير عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب.

ويشار إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قد كشف على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قبل يومين، أن ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أخبار بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد، والذي يتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مفيدة بأنه لا صحة لتأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022، مشددة على أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة، بحسب الخريطة الزمنية المعلنة مسبقا.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة للعام الجديد، يوم السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت طالبت الوزارة المصرية الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

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