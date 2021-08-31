مقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية غرب رام الله

قال وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت عور بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، إن الشاب يدعى رائد يوسف راشد (٣٩ عاما)، وقتل جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في قرية بيت عور التحتا قضاء رام الله.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو، تظهر الشاب ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى مجموعة من الشباب يحملون القتيل على الأكتاف ويهرولون به بعيدا عن مكان قتله.

على جالنب آخر، أعلن مستشفى سوروكا، جنوب إسرائيل، أمس الاثنين، وفاة الجندي بارئيل شموئيلي، الذي أصيب برصاص فلسطيني على السياج الأمني قبل تسعة أيام، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي.

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حامي الأسوار"، وسط استمرار التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على خلفية التوترات في القدس.

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