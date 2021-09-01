الأردن يطلب شحنة غاز مسال للشحن في أكتوبر لأول مرة منذ أكثر من عام

ذكر مصدران اليوم الأربعاء، أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشحن في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أحد المصدرين أن نيبكو تريد الشحنة على أساس التسليم على ظهر السفينة في 20 أكتوبر/تشرين الأول في مناقصة تنتهي في الخامس من سبتمبر/أيلول، وفقا لرويترز.

ولا يستورد الأردن الغاز الطبيعي المسال بانتظام منذ أواخر عام 2019.

وأظهرت بيانات تتبع الشحن من رفينيتيف أيكون أن آخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى الأردن في ديسمبر/كانون الأول 2020.