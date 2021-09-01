مصر وكوريا الجنوبية تبحثان زيادة التعاون العسكري بينهما... صور

عقد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي سيو أوك، الذي يزور مصر حاليا، لبحث سبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب بيان الجيش المصري، تمت خلال المباحثات مناقشة عدد من الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، تضمنت مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات‎ ‎لكلا البلدين.‏

وأكد وزير الدفاع المصري أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية.‏

وأوضحت الوكالة أن وزير الدفاع المصري شرح في الاجتماع المجالات التي ترغب مصر بالتعاون فيها مع كوريا الجنوبية.

فيما أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن بلاده ستواصل دعمها لتعاون الدفاع المستقبلي بالإضافة إلى المشاريع الجارية بين البلدين.

كما طلب سيو تأييد مصر لمساعي كوريا الجنوبية المبذولة لاستقرار السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن مصر تؤيد بصورة إيجابية إجراءات السلام فيها.

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