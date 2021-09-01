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    وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد

    وزيرة الصحة المصرية: لدينا توجيهات بتلبية كل احتياجات القطاع الصحي في لبنان

    © REUTERS / Nariman El-Mofty
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    قالت وزيرة الصحة في مصر، هالة زايد، إن بلادها على استعداد دائم لتلبية كل احتياجات القطاع الصحي في دولة لبنان.

    وأوضحت الوزيرة خلال استقبالها السفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي، بأن القيادة السياسية المصرية وجهت بتلبية احتياجات القطاع الصحي اللبناني.

    وأشارت الوزيرة إلى أن مصر على استعداد لمد الشعب اللبناني بلقاحات فيروس كورونا بالتزامن مع زيادة الإنتاج القومي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، لمساعدة دولة لبنان على التصدي لجائحة فيروس كورونا.

    ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن اللقاء تناول استعراض الدور الذي قام به فريق الأطباء والاستشاريين المصريين الذي سافر إلى دولة لبنان لتقديم الدعم لمصابي حادث انفجار منطقة "عكار" بدولة لبنان. 

    انفجار عكار اللبنانية
    © AFP 2021 / FATHI AL-MASRI
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    وأشار إلى أنه "تم إرسال ذلك الفريق في تخصصات جراحات التجميل والحروق بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فور وقوع الحادث، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في دولة لبنان".

    وأكدت الوزيرة على أهمية التضامن الإنساني مع الدول الأشقاء في وقت الأزمات، حيث قام الفريق المصري بمناظرة الحالات وتقييمها، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لهم ومشاركة الفريق الطبي اللبناني في وضع خطط العلاج والتدخلات الجراحية لمن تحتاج حالته، كما أكدت الوزيرة جاهزية مخازن التموين الطبي التابع للوزارة بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات لمساعدة الأشقاء في الدول العربية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات.

    ونقل بيان وزارة الصحة شكر السفير اللبناني لدى مصر للقيادة السياسية المصرية ووزيرة الصحة والسكان للاستجابة السريعة وإرسال فريق استشاريين وأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة فور وقوع حادث منطقة عكار.

    انظر أيضا:

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