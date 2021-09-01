القوات العراقية تقبض على الناقل الرئيسي لأسلحة "داعش" في كركوك وصلاح الدين

تمكنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في كركوك وصلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقي "واع" عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، أنه "تمت الإطاحة بالناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة لعصابات داعش الإرهابي في كركوك وصلاح الدين".

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمحافظة كركوك".

واعترف المتهم بانضمامه لتنظيم "داعش" عام 2014، وبعمله مع المفارز الإرهابية والسيطرات لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية، كما شارك المتهم في هجومين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي.

وكان المتهم أيضا هو الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة في المفارز الإرهابية وأوكار التنظيم داخل محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك"، واختتم البيان بأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أمس الثلاثاء، أن القوات العراقية جاهزة لحماية وتأمين البلاد من أي مخاطر، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري.

وقال رسول في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مستوى جاهزية القوات مع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد: "إن القوات العراقية البطلة التي حققت النصر على عصابات داعش وأنهت الآلة العسكرية لهذا التنظيم الإرهابي قادرة على حماية العراق وشعب العراق وهي جاهزة".