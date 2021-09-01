إعلام: إتمام الاتفاق على تشكيلة الحكومة اللبنانية باستثناء حقيبتين

أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية، اليوم الأربعاء، بأنه تم الاتفاق على تشكيلة الحكومة اللبنانية باستثناء حقيبتين.

وقال موقع mtv اللبناني إن "الاتفاق تمّ على سائر الحقائب والأسماء الوزارية، باستثناء حقيبتي الشؤون الاجتماعيّة والاقتصاد والتجارة".

وأضاف الموقع أن "رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، اقترح أن تتولي الثانية حنين السيد من الطائفة السنية، بينما يريدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تكون من حصة الكاثوليك".

وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، كبار الساسة في البلاد، أمس الثلاثاء، على تشكيل حكومة هذا الأسبوع وليس بعد ذلك.

وفي خطاب متلفز، دعا رئيس البرلمان اللبناني كبار الساسة على تنحية الخلافات جانبا لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، بحسب "رويترز".

وتدير حكومة تصريف أعمال لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية بالغة منذ استقالة الحكومة قبل أكثر من عام.

ويوم الجمعة الماضي، كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، عن مجموعة كبيرة من العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة، إلا أنه أكد عدم تفكيره في الاعتذار عن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن.

وقبل نحو أسبوعين، قال بري، إن حل الأزمة يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق.

فشل لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت قبل عام، في تشكيل حكومة، حيث تم تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه اعتذر في 15 يوليو/ تموز. وفي الشهر نفسه، كُلف ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011.